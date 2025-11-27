‘कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्र’चा निर्धार
‘कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्र’चा निर्धार
जिल्हास्तरावर २६ डे केअर केंद्रे उभारण्याची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : महाराष्ट्राला कॅन्सरमुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प अधिक बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि टाटा मेमोरियल रुग्णालय यांचे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. आता जिल्हा स्तरावरच कॅन्सर उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्यात २६ डे केअर केंद्रे उभारण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी परळ येथील टाटा मेमोरियल रुग्णालयाला दिलेल्या भेटीत या उपक्रमांची माहिती घेतली आणि कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पायाभूत कामे गतीने सुरू आहेत, असे सांगितले.
या वेळी टाटा मेमोरियल सेंटरचे ऑल इंडिया डायरेक्टर डॉ. सुदीप गुप्ता, डायरेक्टर डॉ. सी. एस. प्रमेश, डेप्युटी डायरेक्टर श्रीखंडे, डेप्युटी डायरेक्टर सिद्धनाथ लष्कर आणि सुपरिटेंडंट डॉ. विनीत सामंत उपस्थित होते. आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, की राज्यभर कॅन्सर तपासणी आणि उपचार मोहीम जोरदारपणे राबवली जात आहे. टाटा मेमोरियलच्या तांत्रिक सहकार्यामुळे उपचारपद्धती अधिक आधुनिक होत असून, ग्रामीण भागातील रुग्णांना आता जिल्ह्याबाहेर प्रवास न करता जवळच उपचार मिळू शकणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि टाटा कॅन्सर केअर रुग्णालयाच्या मदतीने सुरू होणारी २६ डे केअर केंद्रे ही या दिशेने केलेली महत्त्वाची पायाभूत गुंतवणूक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
...
सविस्तर चर्चा
टाटा मेमोरियल रुग्णालयातील भेटीत डे केअर मॉडेल, आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य आणि रुग्णसेवा सुधारण्यासाठी आवश्यक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील जिल्हास्तरीय सुविधांचा विस्तार हा ‘कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्र’ या संकल्पाचा ठोस पाया असून, आगामी काळात तपासणी, निदान आणि उपचार अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.