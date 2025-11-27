जादूच्या प्रयोगातून उमेदवारीचा प्रचार झळकला
जादूच्या प्रयोगातून उमेदवारांचा प्रचार
बदलापूरमध्ये भाजप-राष्ट्रवादीची अनोखी शक्कल
बदलापूर, ता. २७ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपने एक खास आणि अनोखी शक्कल लढवली आहे. भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या थेट उमेदवार रुचिता घोरपडे यांच्या प्रचारात जादुई प्रयोगाचा तडका देण्यात आला, ज्याने नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले.
भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या उमेदवार रुचिता घोरपडे यांच्या समर्थनार्थ हा अनोखा प्रचारप्रकार मांडण्यात आला. एका जादूगाराने पांढरा रुमाल घेतला. त्याने तो रुमाल त्याच्या काळया बटव्यात टाकला.
क्षणात त्या बटव्यातून भाजपाच्या चिन्हांकित मफलरला अवतरित करून दाखवले. या जादुई प्रयोगाने उपस्थितांमध्ये आश्चर्याची लाट पसरली. विशेषतः लहान मुलांनी (बच्चेकंपनी) या प्रयोगावर अक्षरशः दाद दिली.
मतदार जागृतीसाठी जादूच्या माध्यमाचा वापर करत, “प्रत्येक मत महत्त्वाचं” हा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न यामधून दिसून आला. पारंपरिक प्रचार पद्धती (सभा, बॅनरबाजी, गाणी) सोबत जादूचे प्रयोग दाखवणे या प्रकाराला चांगली पसंती मिळत आहे. बदलापूरमध्ये या अनोख्या प्रचाराची जोरदार चर्चा सुरू असून, निवडणुकीच्या रंगात जादूची सरमिसळ घालणारा हा कार्यक्रम सध्या शहरात चर्चेचा प्रमुख विषय ठरला आहे.
