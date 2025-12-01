रेल्वेच्या धडकेत मुलाचा मृत्यू
रेल्वेच्या धडकेत मुलाचा मृत्यू
आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे व्हिडिओमुळे उघड
पनवेल, ता.१(वार्ताहर): खारघर रेल्वे स्थानकाजवळ लोकलच्या धडकेत १६ वर्षीय मुलाने आत्महत्या केली होती. पण मृत्यूपूर्व तयार केलेल्या व्हिडिओत मुलाला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे पनवेल रेल्वे पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
खारघरस बेलापूर रेल्वे स्टेशनदरम्यान राकेश घाची हा तरुण जखमी अवस्थेत सापडला होता. रेल्वे पोलिसांनी त्याला पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र, त्याला मृत घोषित करण्यात आले. या घटनेनंतर पनवेल रेल्वे पोलिसांनी अपमृत्यूची नोंद केली. पण राकेशच्या मोबाईलमध्ये मृत्यू पूर्वीचा व्हिडिओ सापडल्यानंतर दुकानमालकाने आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा उघड झाले होते. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
-------------------------------
वडीलांची तक्रार
पनवेल रेल्वे पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत आरोपी ओमराम पवारने राकेशला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पनवेल रेल्वे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय तायडे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.