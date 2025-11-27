सायनच्या खाटांची क्षमता वाढणार!
नर्सेस आणि आरएमओ इमारती पाडण्याची प्रक्रिया सुरू; १,५५० कोटींच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालय पुनर्बांधणी योजनेत महत्त्वाचा टप्पा गाठत सायनच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील जुन्या परिचारिका आणि आरएमओ इमारती पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या जागेवर १,५५० कोटी रुपये खर्चून नवीन बहुमजली इमारती उभारल्या जाणार असून आधीच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नर्सेस आणि आरएमओ यांना नव्याने तयार करण्यात आलेल्या निवास इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. ठेकेदाराने परिसरात बॅरिकेडिंगचे कामही सुरू केले आहे.
नवीन इमारतीनंतर खाटांची क्षमता पाच हजारांवर
सायन रुग्णालयातील आणखी दोन इमारती पाडून त्यांची पुनर्बांधणी केली जाईल. त्या पूर्ण झाल्यावर, रुग्णालयात बेडची एकूण संख्या ५,००० पर्यंत वाढेल. वसतिगृह इमारतीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे, रुग्णालयात सहज प्रवेश आणि एक्झिट उपलब्ध होईल. सायन रुग्णालयात सध्या एकूण १,९०० बेड आहेत. नवीन इमारती पूर्ण झाल्यानंतर, खाटांची क्षमता ५,००० पेक्षा अधिक होईल.
दोन मजली भूमिगत इमारतीचे बांधकाम
- रुग्ण स्वयंपाकघर स्थलांतरित केले जाईल.
- रेडिओथेरपी युनिट, केमोथेरपी युनिट, आयसीयू सुविधा
- सायन रुग्णालयाच्या विस्तार प्रस्तावाला मंजुरी
- सायन रुग्णालय कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी चांगल्या उपचार सुविधा उपलब्ध होतील.
दुसऱ्या टप्प्यात चार बहुमजली इमारती
दुसऱ्या टप्प्यात चार बहुमजली इमारती बांधल्या जातील. यामध्ये एक ऑन्कोलॉजी इमारत, एक रुग्णालय इमारत, एक आपत्कालीन इमारत आणि एक ओपीडी इमारत यांचा समावेश आहे. मुंबई महापालिकेच्या प्राथमिक रुग्णालय सायनमध्ये रुग्णसंख्या वाढत आहे. रुग्णांची संख्या पाहता सायन रुग्णालयातील सुविधांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता होती, जी आता अमलात आणली जात आहे.
२० मजली इमारत
लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील नवीन इमारतींच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्याच्या रुग्ण विभागात १२ मजली इमारत बांधली जाईल, ज्यामध्ये स्वयंपाकघर आणि वॉर्ड क्रमांक आठ आहे. याव्यतिरिक्त नर्सिंग इमारत आणि आरएमओ क्वार्टर्सच्या जागी दोन तळघर असलेली २० मजली इमारत बांधली जाईल. त्यानंतर रुग्णालयाच्या ओपीडी आणि अपघात सुविधांच्या जागी एक नवीन इमारत बांधली जाईल. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोहन जोशी यांनी सांगितले, की ऑन्कोलॉजी इमारत दोन मजली भूमिगत असेल, ज्यामध्ये रेडिओथेरपी युनिट, केमोथेरपी, आयसीयू वॉर्ड, सीटीस्कॅन, ऑपरेशन थिएटर आणि बरेच काही असेल.
इमारतींच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. पाडकाम सुरू असून पर्यावरण मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल. नव्या सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर रुग्णांना अधिक उत्तम उपचार देता येतील.
- डॉ. मोहन जोशी, अधिष्ठाता, लोकमान्य टिळक रुग्णालय
