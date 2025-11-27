गोदरेज हिल परिसरातील ओशोधारा इमारतीत आग
कल्याण, ता. २७ (बातमीदार) : गोदरेज हिल परिसरातील ओशोधारा या निवासी संकुलातील सातव्या मजल्यावरील एका घराला बुधवारी (ता.२६) रात्री अचानक आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, घरात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
आग लागल्यानंतर परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक रहिवाशांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला कळवले, मात्र अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागली. अखेर अथक प्रयत्नांनंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी पोहोचून आग नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सुमारे एक तासाच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. आगीत घरातील फर्निचर व साहित्याचे काही नुकसान झाले असल्याचे समजते. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.
