ठाणे-मुंबईत बदलत्या हवामानामुळे वाढत आहेत आरोग्याच्या तक्रारी
हवामानातील बदलांमुळे आरोग्याच्या तक्रारींत वाढ
ठाणे-मुंबईतील नागरिकांना तज्ज्ञांचे सतर्कतेचे आवाहन
विरार, ता. २७ (बातमीदार) : दक्षिण आणि पश्चिम किनारपट्टीवर झालेल्या हवामान बदलांमुळे महाराष्ट्र्रात तापमानात अचानक चढउतार होत आहेत. काही दिवसांच्या गारव्यानंतर पुन्हा उष्णता वाढत असल्याने हवामानाची अस्थिरता वाढली आहे. या अनियमित बदलांमुळे मुंबई आणि ठाणे परिसरात सर्दी, खोकला आणि तापाच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वोक्हार्ट रुग्णालय, मिरा रोड येथील कन्सल्टंट इंटरनल मेडिसिन आणि डायबेटॉलॉजिस्ट डॉ. जिनेंद्र जैन यांनी नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
तापमानातील अचानक बदल शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर ताण निर्माण करतात. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांसाठी हा काळ अधिक संवेदनशील असतो. किरकोळ संसर्गामुळेही त्यांची शुगर लेव्हल आणि रक्तदाब बिघडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा रुग्णांनी नियमितपणे आपल्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, असे डॉ. जैन म्हणाले.
वोक्हार्ट रुग्णालयाने मुंबई आणि ठाण्यातील मधुमेह व रक्तदाबाच्या रुग्णांना त्यांचे नियमित औषधोपचार चालू ठेवण्याचे, वेळेवर तपासणी करण्याचे, संतुलित आहार घेण्याचे आणि लक्षणे वाढल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचे आवाहन केले आहे.
कोणती काळजी घ्यावी?
सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे, ताप किंवा थकवा अशी लक्षणे असल्यास गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे. पुरेशा प्रमाणात आराम करावा, भरपूर पाणी प्यावे आणि बाहेर जाताना मास्कचा वापर करावा. कोणतीही लक्षणे कायम राहिल्यास स्वतःहून औषधे घेण्याचे टाळावे आणि त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. क्रॉनिक आजारांसाठी नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी.
