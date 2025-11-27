डहाणू येथे फार्मर कप शेतकरी प्रशिक्षण
डहाणू येथे फार्मर कप शेतकरी प्रशिक्षण उत्साहात
वाणगाव, ता. २७ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत डहाणू येथे तालुकास्तरीय एकदिवसीय शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग संपन्न झाला.
फार्मर कप स्पर्धेच्या माध्यमातून शेतकरी गट तयार करणे, उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे तसेच शेतकरी एकत्र येऊन गटाच्या माध्यमातून प्रगती साधतील या उद्दिष्टाने प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन केले होते. डहाणू तालुक्यातील १३० शेतकऱ्यांनी या स्पर्धेसाठी नोंदणी केली आहे. ही स्पर्धा पुढील वर्षी मे २०२६मध्ये खरीप हंगामासाठी सुरू होईल, अशी माहिती उपविभागीय कृषी अधिकारी विश्वास बर्वे यांनी दिली.
या वेळी प्रशिक्षणात सहभागी शेतकऱ्यांना पीएमएफएमई योजना, कृषी समृद्धी योजना आणि महाविस्तार एआय ॲप याबद्दलही माहिती देण्यात आली. प्रशिक्षणासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी विश्वास बर्वे, तालुका कृषी अधिकारी अनिल नरगुलवार, पाणी फाउंडेशनचे कोकण विभाग समन्वयक प्रणय गोरीवले, पालघर जिल्हा प्रतिनिधी विकास कळमकर, मंडळ कृषी अधिकारी जगदीश पाटील यांच्यासह प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेले १३० शेतकरी उपस्थित होते.
