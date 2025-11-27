फार्म हाऊसमध्ये चोरी
फार्म हाऊसमध्ये चोरी
चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद
सकाळ वृतसेवा
ठाणे, ता. २७ ः वाढदिवस असल्याने बाहेर जेवणासाठी गेलेल्या पालेकर कुटुंबियांच्या फार्म हाऊसमध्ये चोरी झाल्याची घटना समोर आली. यावेळी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ते चोरटे कैद झाले आहे. ओवळा येथील फार्महाऊसमध्ये ही घटना घडली असून स्पीकर, वायफाय राउटर आणि स्वीस नाईफ असा १४ हजारांचा ऐवज चोरीला गेला आहे. याप्रकरणी चार जाणांविरोधात कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
विजयता पालेकर (५७) मागील सात वर्षांपासून ओवळा गाव येथील फार्म हाऊसमध्ये राहत आहेत. शनिवारी (ता. २२) त्यांचा वाढदिवस असल्याने त्या कुटुंबासह बाहेर जेवणासाठी गेल्या होत्या. व तीन हात नाका येथील फ्लॅटवर मुक्कामी राहिल्या. रविवारी (ता. २३) पालेकर पुन्हा फार्म हाऊसवर आल्या असता दरवाजा उघडा दिसला आणि घरातील सामान अस्ताव्यस्त दिसले. घरातून स्पीकर, वायफाय राउटर आणि स्वीस नाईफ अशा वस्तू चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी फार्म हाऊसमधील सीसीटीव्ही तपासले असता घरात चार अनोळखी चोरट्यांनी प्रवेश केल्याचे समोर आले. दरम्यान, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे
