पालघरमध्ये एमएमआर क्षेत्र विस्तारले
पालघर, ता. २७ ः मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या अर्थात एमएमआर क्षेत्राच्या हद्द निश्चितीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. पालघर, वसई तालुक्यांमधील विकास योजनांच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. जुलै २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील २२४ वाढीव गावांचा समावेश अधिसूचित क्षेत्रामध्ये करण्यात आला आहे. यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून पालघरमधील विकास योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नगररचना शाखेकडे सोपवण्यात आली आहे.
पालघर, वसई तालुक्यातील २२४ गावांमध्ये विविध सरकारी परवानगी, विकासविषयक परवानग्या, बांधकाम परवानग्या यासाठी सध्या नगररचना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवत आहे; मात्र हे क्षेत्र विशेष नियोजन प्राधिकरणअंतर्गत आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकार संपुष्टात येतील व ते अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित होतील. या सर्व प्रक्रियेला वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.
वाढीव क्षेत्रफळाची हद्द कायम करण्याच्या दृष्टीने हरकती व सूचना घेण्याचा पहिला टप्पा असणार आहे. त्यानंतर पुढील सहा ते आठ महिन्यांत त्या क्षेत्रामधील अस्तित्वातील पायाभूत सुविधा, अधिकृत-अनधिकृत बांधकामे, इतर प्रकारची बांधकामे व विकासकामे यांचा विचार करून प्रारूप विकास योजना तयार करावी लागणार आहे. त्यानंतर सूचना, हरकती मागवणे अपेक्षित आहे.
अशी असणार हद्द...
वाढीव अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पालघर, वसई तालुक्यांमध्ये पश्चिमेला अरबी समुद्र, उत्तरेला पालघर तालुका सीमा, पूर्वेला पालघर तालुका पूर्वेची सीमा आणि वसई तालुक्याची तानसा नदीपर्यंतची सीमा, तसेच दक्षिण बाजूला तानसा नदी अशा चतु:सीमा याअंतर्गत निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित केलेल्या क्षेत्राची विकास योजना करण्याची जबाबदारी पालघरच्या नगररचना विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा
निश्चित चतु:सीमेच्या सीमांकनानंतर वाढीव क्षेत्रफळाचा तपशीलवार आणि नकाशे पालघर नगररचना कार्यालयात उपलब्ध आहेत. वाढीव क्षेत्राची अंतिम विकास योजना आराखड्याला सरकारने मान्यता दिल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण कार्यरत होईल. यानंतर पालघर, वसई तालुक्यातील २२४ गावांमधील विकासकामांना परवानगी देणारे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार हे मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडे दिले जातील. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर एकंदरीत गदा येणार आहे, असे दिसून येते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.