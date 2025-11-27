भातगिरणीच्या जागा विक्रीला स्थगिती
खालापूरच्या निबंधक कार्यालयाला तहसीलदारांचे आदेश
खालापूर, ता. २७ (बातमीदार) ः तालुक्यातील चौक गावातील नेताजी सहकारी भातगिरणी सोसायटीची मालमत्ता विक्रीला स्थगिती देण्यात आली. याबाबतचे निर्देश तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी खालापूरचे सहाय्यक सहकारी निबंधक कार्यालयाला बजावले आहेत.
नेताजी सहकारी भातगिरणी सोसायटीची चौक-तुपगाव मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी जवळपास २३ गुंठे जागा आहे. चौकमधील गुंठ्याला ही जागा खासगी विकसकाला विक्री करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. याबाबतची माहिती मिळताच अखिल गुरव समाज संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य मुख्य सरचिटणीस, विजय ठोसर यांनी विरोध दर्शवला. या प्रकरणात सोमवारी (ता. २४) तहसील कार्यालयात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या अर्जामध्ये नेताजी सहकारी भातगिरणीच्या चेअरमनने भातगिरणीच्या सभासदांच्या परवानगीशिवाय जमीन विक्रीचा आरोप केला आहे. खालापूरचे सहाय्यक सहकारी निबंधक कार्यालयाशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मालमत्ता विक्री करू नये, असे आदेश दिले आहेत.
