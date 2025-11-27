पालघर किनारपट्टीवर वातावरण धूसर
डहाणू, ता. २७ (बातमीदार) ः इथिओपिया देशात तब्बल १२ हजार वर्षांपासून शांत असलेल्या हेलीगुब्बी नामक ज्वालामुखीचा स्फोट झाला आहे. त्यातून बाहेर फेकली गेलेली राख आणि धूर चार हजार ३०० किमी अंतर पार करत भारतीय आकाशात पोहोचली आहे. पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील वातावरणात धुराबरोबर राखेचे कण मिसळल्याने गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून भर दुपारीदेखील वातावरणात धुक्याची चादर पसरली आहे. त्यामुळे धूसर वातावरण होऊन सूर्यकिरणेही जमिनीवर पुरेशी पोहोचत नाहीत. तसेच हवेचा गुणवत्ता निर्देशांकही धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे.
डहाणू किनारपट्टी परिसरात बुधवारी (ता. २६) हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ३००च्या पुढे नोंदविण्यात आला. इथिओपियातील ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने बाहेर फेकली गेलेली राख आणि धूर आकाशात साधारणपणे १५ हजार किमी उंचीपर्यंत उडाल्याने ही राख येमेन आणि ओमानसह भारतात पोहोचली. गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाबच्या आकाशात या राखेचे सावट पाहायला मिळतात. पश्चिम किनारपट्टीवर पसरलेल्या राख आणि धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्य समस्येबरोबरच, रब्बी हंगामातील बागायती लागवड करण्यासाठी तयार केलेल्या रोपवाटिकेवर, त्याचप्रमाणे फळबागांवरदेखील त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकाच्या श्रेणी
०-१०० (चांगले) : हवेची गुणवत्ता समाधानकारक आहे आणि आरोग्यावर कमी किंवा कोणताही परिणाम होत नाही.
१०१-२०० (संवेदनशील गटांसाठी अस्वास्थ्यकर) : श्वसनाचे आजार असलेल्या संवेदनशील व्यक्तींना प्रतिकूल आरोग्य परिणाम जाणवू शकतात. अधिक गंभीर आरोग्य समस्या जाणवू शकतात.
२०१-३०१ पेक्षा जास्त (खूप अस्वास्थ्यकर) : आरोग्यासाठी खूप धोकादायक स्थिती असते. सर्व लोकांना आरोग्यावर गंभीर परिणाम जाणवू शकतात.
धोक्याचे परिणाम
- श्वसनमार्गाचे आजार आणि हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी आजार.
- दमा वाढणे किंवा फुप्फुसांचे कार्य कमी होणे.
- इतर आरोग्य समस्या जसे की त्वचेच्या समस्या आणि डोळ्यांची जळजळ होणे.
प्रतिबंधात्मक उपाय
- धोकादायक हवा असताना घराबाहेर जाणे टाळावे.
- गरज असल्यास घरातून काम करा.
- खिडक्या बंद ठेवा आणि शक्य असल्यास एअर प्युरिफायर वापरा.
- लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती आणि श्वसनाचे विकार असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.
