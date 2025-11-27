बीएसयूपी लाभार्थ्यांच्या पदरी निराशा
बीएसयूपी लाभार्थ्यांच्या पदरी निराशा
महापालिकेने करार न केल्याने लाभार्थी सवलतीपासून वंचित
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ ः राज्य सरकारने जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी प्रकल्पातील घरांचे केवळ १०० रुपयांत नोंदणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असला, तरी ठाण्यात ६,०२० हून अधिक लाभार्थी या सवलतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. कारण या सदनिकाधारक आणि ठाणे महापालिका यांच्यात अद्याप करारनामे झालेले नाहीत, ही बाब समोर आली आहे.
महायुती सरकारने एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत देत, रजिस्ट्रेशनसाठी केवळ प्रतिदस्त १०० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पूर्वीचा ५६ हजार ते एक लाख ३४ हजार रुपयांचा अधिभार माफ झाला. या महत्त्वाच्या निर्णयावरून ठाण्यात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात श्रेय घेण्याची स्पर्धा हाणामारीपर्यंत पोहोचली. ठाणे महापालिकेने समाजविकास विभागामार्फत टप्प्याटप्प्यात ६,०२० कुटुंबांना सदनिकांचा ताबा दिला; पण महापालिका व संबंधित सदनिकाधारक यांच्यात अद्याप करारनामे झालेले नाहीत. भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी रजिस्ट्रेशनसाठी पुढाकार घेतला असता, शहरातील केवळ दोन ते तीन इमारती वगळता इतर घरांचे करारनामे झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
करारनाम्यांमुळे होणारे मोठे नुकसान
करारनामा नसल्यामुळे लाभार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. १०० रुपयांमध्ये नोंदणी करण्याच्या शासकीय सवलतीचा लाभ ६,००० हून अधिक कुटुंबांना घेता येणार नाही. तसेच मुला-मुलींचे शिक्षण, कुटुंबातील लग्ने किंवा इतर महत्त्वाच्या कारणांसाठी सदनिका अनामत ठेवून बॅंकेतून कर्ज मिळू शकते; पण सध्या त्यांच्याकडे मालमत्तेविषयी महत्त्वाची कागदपत्रे नसल्यामुळे बॅंकांकडून कर्ज मिळत नाही.
विशेष शिबिर घ्या
या गंभीर समस्येकडे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे मागणी केली आहे, की जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी प्रकल्पांतर्गत दिलेल्या ६,०२० सदनिकांचे करारनामे करण्यासाठी समाजविकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबिर आयोजित करावे.
