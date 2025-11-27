शालेय सहलींसाठी रायगड जिल्ह्याला पसंती
शैक्षणिक सहलींसाठी रायगड जिल्ह्याला पसंती
रायगडमधील समुद्रकिनारे, गडकिल्ल्यांची विद्यार्थ्यांना भुरळ
अलिबाग, ता. २७ (वार्ताहर) : दिवाळीनंतर थंडीच्या दिवसांमध्ये शैक्षणिक सहलींचा हंगाम सुरू झाला असून, सध्या रायगड जिल्ह्याला विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. ऐतिहासिक स्थळे, गडकिल्ले, विशेषतः समुद्रकिनाऱ्यांची भुरळ विद्यार्थी व शिक्षकांना पडत असल्याने जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
सध्या सर्वत्र आल्हाददायक वातावरण असल्याने माथेरान, किल्ले रायगड तसेच अलिबाग, दिवेआगर, मुरूड, काशिद, श्रीवर्धन यांसारख्या समुद्रकिनाऱ्यांवर सहलींची गर्दी उसळली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना समुद्राचे विशेष आकर्षण असले तरी अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर किनाऱ्यांवर जीवरक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय अष्टविनायकांपैकी पालीचा श्री बल्लाळेश्वर आणि महडचा गणपती येथेही शाळांच्या सहली दर्शनासाठी येत आहेत. या सहली शैक्षणिक उपक्रमांचा भाग मानला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आनंदाबरोबरच त्यांचे भौगोलिक ज्ञान वाढावे, राज्याच्या विविध भागांची त्यांना माहिती व्हावी हा उद्देशदेखील शैक्षणिक उपक्रमांमागे असतो. ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या किल्ले रायगडावर येणाऱ्या सहलींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या वाढत्या सहलींमुळे पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल्स, दुकाने व छोटे व्यावसायिक यांची आर्थिक उलाढाल वाढली आहे. अनेक ठिकाणी शालेय सहलींसाठी राहणे-जेवणाच्या दरात सूटही दिली जात आहे.
------------------------
एसटी बस प्रवासाला पसंती
परिवहनमंत्र्यांनी शालेय सहलींना ५० टक्के सूट जाहीर केल्याने आणि नवीन बसेस उपलब्ध करून दिल्यामुळे बहुतांशी शाळा एसटी बसला पसंती देत आहेत. यामुळे एसटीच्या उत्पन्नातही भर पडत आहे. सहलींचा ओघ वाढल्याने आपल्याला हव्या असलेल्या दिवशी बस उपलब्ध करताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी अधिकच्या बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
------------------------
सहलींसाठी नवीन नियमावली
नवीन नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांना समुद्राच्या पाण्यात उतरण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. किनाऱ्यांवर तसे सूचनाफलक लावण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर लहान मुलांना पाण्यात उतरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सहलीचे नियोजन करताना विद्यार्थीसंख्या, वयोगट, आपत्कालीन संपर्क आणि वैद्यकीय सुविधांबाबत मार्गदर्शकांनी सतर्क राहून ही माहिती स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाला कळवण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
