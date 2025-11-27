नराधमाला फासावर लटकवा
नराधमाला फासावर लटकवा
मालेगाव अत्याचारप्रकरणी शरद पवार गटाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : मालेगाव येथे तीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली आहे. हे दुष्कृत्य करणाऱ्या नराधमास फासावर लटकवावे. याप्रकरणी संसदेत आणि राज्याच्या विधिमंडळात चर्चा करून महिला अत्याचाराबाबत कठोर कायदा पारित करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा मर्जिया पठाण यांनी केली आहे. मालेगाव येथे पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर मर्जिया पठाण यांनी पोलिस उपाधीक्षक तेगबीर सिंह संधू यांच्याकडे आरोपीला फाशीची शिक्षा होईल, असे आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
मालेगावपासून नजीक असलेल्या एका गावात तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेचे पडसाद सर्वत्र उमटले असून, तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मर्जिया पठाण यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त करीत राज्यात महिला-मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणले. आजमितीला देशात दर १५ मिनिटाला एका महिलेवर अत्याचार होत आहे. आपल्या देशात कडक कायदे असूनही केवळ न्यायदान उशिरा होत असल्याने अनेक घटनांमध्ये आरोपी मुक्त सुटत आहेत. न्यायदानातील विलंबामुळे न्याय नाकारला जात असल्याची भावना पीडितांमध्ये तयार होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यामुळेच मालेगाव घटनेतील आरोपपत्र तयार करताना कोणत्याही प्रकारची हयगय करू नये, अशी विनंती आपण पोलिस अधिकाऱ्यांना केली असून, आरोपींना शिक्षा करण्यास यंत्रणा सक्षम नसेल तर आम्ही नराधमाला योग्य तो धडा शिकवू, असा इशाराही मर्जिया पठाण यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.