नवीन वर्षात नवे विभाग कार्यालय
खारघरमध्ये पनवेल पालिकेच्या कारभाराला गती
खारघर, ता. २७ (बातमीदार) : पनवेल पालिकेच्या माध्यमातून खारघर सेक्टर १९मध्ये प्रशस्त प्रभाग कार्यालय बांधण्यात आले आहे. नवीन वर्षात खारघरकरांसाठी नवीन प्रभाग कार्यालय सुरू होणार असल्याने प्रशासनाचा कारभाग गतिमान होणार आहे.
पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर पालिका हद्दीतील ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रभाग कार्यालयातून नागरी सुविधांची कामे केली जातात. खारघर गावात ग्रामपंचायत काळात उभारलेल्या कार्यालयातून कामकाज केले जात होते. ही जागा अपुरी असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शिवाय प्रभाग वाहने उभी करण्यासाठी जागा नसल्यामुळे नागरिकांचीदेखील गैरसोय होत होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने खारघर सेक्टर १९, भूखंड क्रमांक ५० वर १० कोटी रुपये खर्च करून तीनमजली इमारत उभारली आहे. वातानुकूलित कार्यालय असल्याने नवीन वर्षात खारघर प्रभाग कार्यालयाचे कामकाज गतिमान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
--------------------------
कार्यालयाची रचना
- पहिल्या मजल्यावर कार्यालयीन कामकाज चालणार आहे. नागरिकांसाठी बसण्यासाठी प्रशस्त जागा
- दुसरा मजल्यावर बैठक सभागृह
- तिसऱ्या मजल्यावर अधिकारी, समिती कार्यालय असणार आहे. कार्यालयीन बैठकीसाठी सभागृह
- दोन उद्वाहक
- स्वच्छतागृहाची सोय
- तळमजल्यावर वाहनतळ
-----------------------------
किरकोळ कामे बाकी
खारघर प्रभाग कार्यालयाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. आतील भागात फर्निचरचे काम सुरू आहे. पाणी जोडणीचे काम झाल्यावर नवीन वर्षात कार्यालय सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे पनवेल महापालिका मुख्य अभियंता संजय कटेकर यांनी सांगितले.
