सत्ता समीकरणे बदलली, महिलाराज येणार!
मंगेश सातमकरांचा ‘हक्काचा’ प्रभाग हातातून गेला
मिलिंद तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : महापालिकेच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या नावांपैकी एक असलेल्या शिवसेना नेते मंगेश सातमकर यांचा १७५ हा हक्काचा मतदारसंघ. सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघात येणारा हा प्रभाग आता ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित झाला आहे. इतकेच नाही तर या विधानसभेतील आठपैकी सात मतदारसंघ हे महिलांसाठी आरक्षित आहेत. यामुळे मंगेश सातमकर यांचे काय होणार आणि या प्रभागातून आता निवडणूक कोण लढवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सायन कोळीवाडा विधानसभेत येणारा वॉर्ड क्रमांक १७५ हा महापालिकेच्या एफ उत्तरमध्ये आहे. या प्रभागात नेहरूनगर, शिवशक्तीनगर, जागृतीनगर, साबळेनगर हे प्रमुख भाग येतात. या प्रभागातील एकूण लोकसंख्या सुमारे ५३,००१ आहे. हा प्रभाग झोपडपट्टीबहुल म्हणून ओळखला जातो. या प्रभागात महापालिकेसह काही कॉलनीदेखील आहेत; मात्र अधिक मतदार हे झोपडपट्ट्यांतील आहेत. मराठी मतदारांसह उत्तर भारतीयांची संख्यादेखील मोठी आहे. दक्षिण भारतीय मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे.
समीकरणे बदलली
गेल्या २०१७च्या निवडणुकीत मंगेश श्रीधर सातमकर यांनी शिवसेनेच्या तिकिटावर जिंकले होते. यंदा २०२५ मध्ये हा वार्ड महिला आरक्षित झाल्याने सातमकरांची संधी हुकली आहे. इतकेच नाही तर आसपासचे वार्डदेखील महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने त्यांची निवडणुकीच्या राजकारणात पूर्णतः कोंडी झाली आहे. त्यामुळे पक्षांना सक्षम महिलावर्गाचा पर्याय शोधावा लागत आहे. या प्रभागात शिवसेनेचा (ठाकरे गट) दबदबा आहे. मंगेश सातमकर हे २०१७ पासून शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत. त्याआधीदेखील ते बाजूच्या वॉर्डमधून नगरसेवक होते; मात्र सातमकर आता शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये गेल्याने या प्रभागात ठाकरेंची शिवसेना थोडी कमजोर झाली आहे.
लोकसभा, विधानसभेतील चित्र
लोकसभा निवडणुकीत येथून शिवसेनेचे (ठाकर गट) अनिल देसाई हे जिंकून आले. त्यांनी शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या राहुल शेवाळे यांचा पराभव केला. या प्रभागातून त्यांनी चांगले मताधिक्य घेतले. तर हा प्रभाग सायन कोळीवाडा विधानसभाअंतर्गत येत असून येथून भाजपचे तमिळ सेल्वन यांनी चांगले मताधिक्य मिळवले होते.
२०१७ निवडणुकीचा निकाल
विजयी उमेदवार- मंगेश सातमकर (शिवसेना) - ६.०९६ मतांनी विजयी
ललिता कचरू यादव, काँग्रेस (मते ५,६२९)
लोरीत रामचेत यादव (भाजप) (मते ४,८६७)
प्रमुख समस्या :
- जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे, दुर्गंधी
- तुंबलेले नाले, पाणी साचणे
- पदपथावरील अतिक्रमण/फेरीवाला समस्या
- सार्वजनिक शौचालयांची खराब अवस्था
- रस्त्यांची दुर्दशा व खड्डे, पार्किंग व वाहतूक कोंडी
- कमी दाबाने पाणीपुरवठा
काही रस्त्यांवर तर रोजच कचराकुंड्या ओसंडून वाहतात. तक्रार केली तरी वेळेवर गाड्या येत नाहीत. पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखी वाईट होते.
- नितीन रणखांबे, स्थानिक रहिवासी
इथे वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा त्रास खूप आहे. सकाळ-संध्याकाळ रस्ते गच्च भरलेले असतात. थोडा पाऊस आला की लगेच पाणी साचते.
- कविता मगरे, स्थानिक रहिवासी
