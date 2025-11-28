राजकीय पदाधिकाऱ्याची कल्याणमध्ये हत्या
राजकीय पदाधिकाऱ्याची
कल्याणमध्ये हत्या
टिटवाळा, ता. २९ (वार्ताहर) : कल्याण तालुक्यातील मुरबाड महामार्गावरील मामणोली गावाजवळ शुक्रवारी (ता. २८) संध्याकाळी राजकीय पदाधिकारी किरण घोरड (रा. गाेवेली) यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेने ऐन निवडणुकीच्या ताेंडावर खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, काही कामानिमित्त मामणोलीत आलेल्या घोरड यांच्यावर जुन्या वैमनस्यातून टोळक्याने राडा घालत जीवघेणा हल्ला केला. वाद चिघळताच धारदार शस्त्रांनी मारहाण करण्यात आल्याचे समोर येत असून, गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक तैनात केली आहे. संशयितांची शोधमोहीम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे तपासले जात असून, काही संवेदनशील माहिती पोलिसांच्या हाती लागल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अधिकृत पुष्टी अद्याप देण्यात आलेली नाही.
या हत्येमागील नेमक्या कारणांचा शाेध घेण्यात येत असून घोरड यांच्या अलीकडील हालचाली आणि संपर्कातील व्यक्तींची चौकशी करण्यात येत आहे. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पुढील काही तासांत या प्रकरणातील गूढ अधिक उकलण्याची शक्यता तपास पथकाने व्यक्त केली आहे.
