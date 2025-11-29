प्रकल्प ग्रस्तांची मध्य वैतरणा धरणावर धडक
प्रकल्पग्रस्तांची मध्य वैतरणावर धडक
प्रकल्पग्रस्तांचा धरणाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या
मध्य वैतरणा धरणावर आंदोलन; पालिकेच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित
मोखाडा. ता. २९ (बातमीदार) : मुंबई शहराची तहान भागवणाऱ्या मोखाडा येथील मध्य वैतरणा धरणाने बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त आदिवासी कुटुंबांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष रामा काळू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित कुटुंबांनी शुक्रवारी (ता. २८) थेट मध्य वैतरणा धरणाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन केले.
मोखाड्यातील एकूण ६१ आदिवासी कुटुंबे या धरणाने बाधित झाली आहेत. यामध्ये विहीगाव येथे पुनर्वसन झालेल्या ३३ कुटुंबांना अद्याप प्राथमिक सुविधा पुरवण्यात आलेल्या नाहीत. २६ वनपट्टेधारक प्रकल्पग्रस्तांना १८ वर्षांची बुडीत कृषी मजुरीचा मोबदला मिळालेला नाही. तसेच, दोन कुटुंबांना जमीन धरणात गेल्याचा कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. वनविभागाने कोचाळे येथील सामुहिक वन समितीला दिलेल्या ५० हेक्टर जमिनीवर महापालिकेने अतिक्रमण केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
आंदोलनाच्या धसक्याने मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी तातडीने आंदोलकांशी चर्चा करण्यास सामोरे गेले. यावेळी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रमेश कुलकर्णी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आठवडाभरात एक संयुक्त बैठक घेण्याचे तोंडी आश्वासन देण्यात आले. तर ५० हेक्टर वनजमिनीचा तिढा तीन महिन्यांत सोडवण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी सायंकाळी ५ वाजता आपले आंदोलन स्थगित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.