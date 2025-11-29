वाडा नगरपंचायत निवडणूकीसाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज
वाडा नगरपंचायत निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज!
वाडा, ता. २९ (बातमीदार) : वाडा नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाली असून, निवडणुकीच्या कामासाठी एकूण १२५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोज पष्टे यांनी ही माहिती दिली.
नगरपंचायत क्षेत्रात एकूण १२,८९३ मतदार आहेत. यामध्ये ६,५१७ पुरुष मतदार तर ६,३७६ महिला मतदार आहेत. मतदानासाठी एकूण १७ केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये चार क्षेत्रीय अधिकारी, १७ मतदान केंद्राध्यक्ष, आणि इतर तसेच राखीव कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
निवडणुकीचा प्रचार १ डिसेंबरला रात्री १० वाजल्यापासून थांबणार आहे. या वेळेनंतर सभा घेणे, ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे आणि निवडणूक प्रचाराशी संबंधित जाहिरात किंवा प्रसिद्धी प्रसारण पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे निर्देश राजकीय पक्षांना देण्यात आले आहेत. आदर्श आचारसंहितेचे कठोर पालन करण्याचे आवाहन मनोज पष्टे यांनी केले आहे.
