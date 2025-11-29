तरुणाई व महिलांना आकर्षित करण्यासाठी पक्षांचे लक्ष
वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत युवा आणि महिलाशक्तीकडे पक्षांचे लक्ष!
वसई, ता. २९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतानाच नजीकच्या काळात होणाऱ्या वसई-विरार शहर महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरुण आणि महिला मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्याची राजकीय खेळी आता सुरू झाली आहे.
महापालिकेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्ष महिलांना पक्षात सामावून घेण्यासाठी आणि प्रभावी महिला उमेदवारांची निवड करण्यासाठी युक्त्या वापरत आहेत. त्याचबरोबर तरुण कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी तयार करण्यावरही पक्षांनी भर दिला आहे.
इच्छुक उमेदवार प्रभागांमध्ये सक्रिय झाले असून, समस्यांची उकल करून त्याची प्रसिद्धी मिळवत आहेत. कामाचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन यांवरून श्रेयवादाचे राजकारण तापले आहे. तिकीट मिळवण्यासाठी इच्छुक उमेदवार पक्षश्रेष्ठींची मनधरणी करीत असून, आपल्याकडे मजबूत फळी आणि अधिक मतदार असल्याचे दर्शवित आहेत. महिलांना विविध पदांवर नेमणुका देऊन पक्षात सक्रिय करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. युवाशक्तीला आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
एकंदरीत महापालिका निवडणुकीचे वारे आता वसई-विरार शहरात वाहू लागले असून, तरुण व महिलांना आकर्षित करीत पक्षबांधणी मजबूत करण्यावर राजकीय पक्षांचा विशेष जोर आहे.
राजकीय समीकरणे आणि युती-आघाडीवर प्रश्नचिन्ह
महापालिका निवडणुकीत भाजप-बहुजन विकास आघाडी आमनेसामने येणार आहे. दरम्यान, महायुतीच्या घटक पक्षांने वेगळी चूल मांडली तर त्याचा परिणाम राजकीय वर्तुळात होऊ शकतो. तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कोणती भूमिका घेणार याकडेदेखील लक्ष लागले असून, काँगेसने काही दिवसांपूर्वी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे संकेत दिले आहेत. बहुजन विकास आघाडी कोणासोबत युती करणार की हितेंद्र ठाकूर यांचा एकला चलो रे नारा असेल, यावरदेखील राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत.
खेळात राजकीय रस
तरुण फळी विविध खेळांचे आयोजन करीत आहे. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पक्ष पुढे येऊ लागले आहेत. बक्षिसे व अन्य प्रकारे मदतीचा हात देत आहेत. एकीकडे निवडणुका येत असताना खेळात राजकीय रस वाढू लागला असल्याचे दिसून येत आहे.
नियुक्त्यांचे सत्र
अन्य पक्षांतून प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांना पदे वाटप केली जात आहेत. प्रत्येक वॉर्डमध्ये नव्याने नियुक्त्या होत आहेत. यात महिला आणि तरुण मंडळींचा समावेश अधिक असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे प्रचारात कोणाची सरशी होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
