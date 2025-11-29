प्रचारासाठी मुदतवाढ दिल्याने अपक्षांना दिलासा
कासा, ता. २९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी जोरदार रंगली आहे. निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात आल्यानंतर अपक्ष उमेदवारांना प्रचारासाठी काही दिवसांचीच मुदत मिळत होती. त्यामुळे आता १ डिसेंबरला रात्री १० वाजेपर्यंत प्रचार करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. आता राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून आपला प्रचार अधिकाधिक प्रभावी करण्यासाठी गल्लोगल्ली आणि घरोघरी भेटीगाठींवर भर दिला जात आहे. जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न असल्याने प्रचाराची रंगत वाढली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. निवडणूक अधिकारी आणि नगर परिषद, नगर पंचायतींकडून मतदानासाठी आवश्यक तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. तसेच आचारसंहितेचे कठोरपणे पालन व्हावे, यासाठी प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली जात आहे. जिल्ह्यात स्थायी निगराणी पथके आणि भरारी पथकांकडून अवैध हालचाली आणि गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवून उमेदवारांच्या खर्चावरदेखील बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.
प्रचाराच्या अखेरच्या दोन दिवसांत उमेदवारांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः मतदारांच्या दारोदारी जाऊन त्यांची मनधरणी सुरू केली आहे. प्रचार मिरवणुका काढण्यासह घरोघरी जाऊन पत्रके वाटणे, लहान-सहान बैठका घेणे आणि वैयक्तिक गाठीभेटी घेणे यावर जोर दिला जात आहे. महिला, तरुण, वृद्ध आणि जुनेजाणते मतदार यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या समस्या ऐकल्या जात आहेत आणि विजयानंतर त्या कशा सोडवल्या जातील, याचे आश्वासन दिले जात आहे. थेट नगराध्यक्षपदासाठी चुरस असून प्रचारासाठी मिळालेला कमी वेळ आणि मतदारांचा वाढता उत्साह यामुळे निवडणुकीची उत्सुकता वाढली आहे. २ डिसेंबरच्या मतदानानंतर जनतेचा कौल कोणाला मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
