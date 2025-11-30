विज्ञान प्रदर्शनातून शास्त्रज्ञ निर्माण होतील – भारत बोरनारे
विज्ञान प्रदर्शनातून शास्त्रज्ञ निर्माण होतील ः भारत बोरनारे
शिक्षण विभागाच्या वतीने विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर): डोंबिवली पश्चिमेतील फातिमा कान्वेंट शाळा येथे केंद्रस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून अधिकारी भारत बोरनारे, फादर अमित दिब्रिटो, सिस्टर लवी फर्नांडिस, सिस्टर सोनिया केळीखाद्या, मुख्याध्यापक अजयकुमार जोगी उपस्थित होते.
या विज्ञान प्रदर्शनातून अनेक शास्त्रज्ञ निर्माण होतील, जिद्द,परिश्रम याची योग्य जोड दिल्यास, जीवनात यशस्वी व्हाल. घनकचरा व्यवस्था यावर अधिक कार्य करण्याची गरज आहे. यासाठी नाविन्यपूर्ण प्रोजेक्ट तयार करून, आपले शहर सुंदर, स्वच्छ कसे राहील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मार्गदर्शन भारत बोरनारे यांनी केले.
परीक्षक म्हणून जीवन मढवी आणि स्मिता महेगावकर यांनी काम पाहिले. सीआरसी प्रमुख उदेभान गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली विज्ञान प्रदर्शनाचे उत्तम नियोजन करण्यात आले. विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांक महात्मा गांधी विद्यामंदिर माध्यमिक शाळेने पटकावला. यामध्ये २३ शाळांनी सहभाग नोंदवला होता.
