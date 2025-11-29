बाल हक्क आयोगाचे केडीएमसी अधिकाऱ्यांवर चौकशीचे आदेश
बाल हक्क आयोगाकडून पालिका अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश
ड्रेनेजमध्ये पडून बालकाचा मृत्यू; तक्रारीनंतर कारवाईला वेग
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) : पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे डोंबिवली येथे उघड्या ड्रेनेजमध्ये पडून आयुष्य कदम या १४ वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली होती. याची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दखल घेत संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश कल्याण परिमंडळ पोलिस उपायुक्तांना दिले आहेत.
२८ सप्टेंबर रोजी डोंबिवली सरेवरनगर परिसरात खुल्या ड्रेनेजमधये पडून आयुष्य कदम याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त करुन परिसरात सुरू असलेल्या नाले, ड्रेनेज कामात सुरक्षा उपाययोजना न पाळणे, अंधार व चेतावणी फलकांचा अभाव, पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत सामाजिक कार्यकर्ते आणि उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. डॉ. राजू राम व ॲड. शिल्पा राम यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती.
यानुसार जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून, फौजदारी कारवाई करण्यात यावी आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ ५० लाख ते एक कोटींची नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत आयोगाने तात्काळ दखल घेत सखोल तपास केल्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर प्राथमिक जबाबदारी निश्चित केली आहे.
फौजदारी कारवाईचे संकेत
घटना तपासण्यासाठी पोलिस उपायुक्तांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिला. सोबतच मृत बालकाच्या पालकांना मानवी आधारावर आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दोषींवर आवश्यक ते फौजदारी प्रशासकीय कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
या घटनेनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ॲड. डॉ. राजू राम म्हणाले, उघड्या ड्रेनेजमुळे एका निष्पाप बालकाचा मृत्यू हा प्रशासनाच्या गंभीर निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे. बालकाच्या कुटुंबाला न्याय मिळाल्याशिवाय आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाई न झाल्यास अशा दुर्घटना थांबणार नाहीत. महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे, बालकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवणे ही पालिकेची आणि राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि ते हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजे, नागरिकांच्या व बालकांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचे राम यांनी सांगितले.
