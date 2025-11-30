गोष्टींवर आधारीत वार्षिक प्रकल्प
गोष्टींवर आधारित अनोखा प्रकल्प
नर्सरी ते मोठ्या गटातील विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : बालक मंदिर संस्थेच्या पूर्व प्राथमिक शाळेत गोष्टींवर आधारीत अनोखा वार्षिक प्रकल्प मांडण्यात आला. प्रकल्पाचे नाव ‘चार भाषा एक म्हण सद्दविचारांची नवी गुंफण’ असे होते. यामध्ये मुलांना समजतील अशा शालेय गोष्टी मांडल्या होत्या. या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश प्रात्यक्षिकातून मुलांना गोष्टी दाखवणे व चार भाषांमधून संदेश हा होता.
नर्सरी, छोटा गट व मोठ्या गटातील विद्यार्थ्यांनी गोष्टींचे सादरीकरण खूप छान केले. छोट्या गटातील दोन विद्यार्थिनींनी छान नऊवारी साडी नेसून पाहुण्यांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या माधुरी आठवले या उपस्थित होत्या. शालेय समिती अध्यक्ष तृप्ती माळीचकर, निमंत्रित सदस्या वृषाली जोशी, संस्थेचे पदाधिकारी रमेश गोरे, ओक महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक तडवी, पर्यवेक्षक बाविस्कर व संस्थेच्या इतर शाळांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. शालेय समिती अध्यक्षा तृप्ती माळीचकर यांच्या मार्गदर्शनाने प्रकल्प यशस्वीरित्या पार पडला. प्रकल्पाचे नाव चार हातांच्या चित्रात कलात्मकरित्या लिहिल्यामुळे लक्षवेधक ठरत होते.
