पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीची प्रशासनाची तयारी
पालघर जिल्हा निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज!
१२५ मतदान केंद्रे निश्चित; ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था
पालघर, ता. २९ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, जव्हार या तीन नगरपरिषदा आणि वाडा नगरपंचायत यांच्यासाठी २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीकरिता प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. चारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण ५५ प्रभाग असून, मतदानासाठी १२५ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. निवडणूक विभागाने मनुष्यबळ, मतदान साहित्य आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) व व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था पूर्ण केली आहे.
स्थानिक संस्था प्रभाग संख्या मतदान केंद्रे मतदानासाठी यंत्रसामुग्री
पालघर न. प. १५ ५६ ७१ कंट्रोल युनिट्स आणि १४० व्हीव्हीपॅट
डहाणू न. प. १३ ४१ ६० कंट्रोल युनिट्स आणि १२० व्हीव्हीपॅट
जव्हार न. प. १० ११ ३० कंट्रोल युनिट आणि ५४ व्हीव्हीपॅट
वाडा न. पं. १७ १७ ३४ कंट्रोल युनिट व ६८ व्हीव्हीपॅट
