पेण अर्बन बँकेच्या संचालकांकडून तातडीने वसुली करावी
बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांची मागणी
पेण, ता. ३ (वार्ताहर) ः पेण अर्बन बँक बुडवून हजारो ठेवीदारांना देशोधडीला लावणाऱ्यांविरोधात गेल्या पंधरा वर्षापासून अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समिती लढा देत आहे. सहकार खात्याने २०२४ ला बँकेच्या संचालकांकडून जवळपास २४ कोटी रूपये वसूल करण्याचे आदेश दिल्याने त्याला विलंब न करता तातडीने ते वसुल करण्यात यावे, अशी मागणी पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी केली आहे.
पेण अर्बन बँकेतील प्रचंड गैरव्यवहार आणि हजारो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडल्या प्रकरणी सहकार खात्याने २०२४ मध्ये बँकेच्या संचालकांकडून जवळपास २४ कोटी रुपये प्रत्येकी वसुल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समितीने या निर्णयाचे स्वागत करत, सरकारने विलंब न करता तातडीने वसुलीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी २७ डिसेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पेण अर्बन बँकेत ७५० कोटी रुपयांचा प्रचंड घोटाळा झाला असून, या अनियमिततेमुळे बँक कोसळली. हजारो गोरगरीब ठेवीदारांचे आयुष्यभराचे श्रमाचे पैसे अडकून पडले. या आर्थिक संकटामुळे अनेक ठेवीदारांची आर्थिक अवस्था दयनीय झाली, तर काही जणांचे मानसिक तणावामुळे निधनही झाले, असे त्यांनी नमूद केले. जाधव पुढे म्हणाले, गत पंधरा वर्षांपासून ठेवीदारांचा न्यायासाठी आम्ही सातत्याने लढा देत आहोत. अखेर सहकार खात्याने प्रति संचालक २९, ९०, ३०, ८८६ रुपये इतकी वसुली निश्चित केली आहे. हे एकूण जवळपास २४ कोटी रुपये संचालकांकडून वसुल होणे आवश्यक आहे. ठेवीदारांना न्याय मिळावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी संघर्ष समितीने पुनश्च सरकारकडे मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
