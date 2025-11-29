निवडणुकीपुर्वी रोहे शहरात पोलिसांचे पथसंचलन
शांतता, सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी तयारी
रोहा, ता. २९ (बातमीदार) ः रोहा नगर पालिका निवडणुका येत्या २ डिसेंबर रोजी होत असून निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडावी, कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि मतदारांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी रोहे शहरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस पथसंचलन करण्यात आले. रोहा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मारुती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पथसंचलन पार पडले.
पथसंचलनादरम्यान पोलिसांनी शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर, चौकांमध्ये तसेच संवेदनशील भागांत पायी व वाहनातून गस्त वाढवली. निवडणुकीदरम्यान शांतता बिघडू नये आणि कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. निवडणुकांना केवळ काही दिवस बाकी असताना शहरात कॉर्नर सभा, प्रचार रॅल्या, घरोगरी भेटी, लहानमोठे प्रचार कार्यक्रम यांना मोठा वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस तसेच शिवसेना (उबाठा) या पक्षांचे कार्यकर्ते प्रचारात आघाडी घेत असून स्पर्धा अधिक चुरशीची झाली आहे.
दरम्यान, आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू असला तरी आतापर्यंत शहरात एकूणच शांतता दिसून येत आहे. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती कोणत्याही वेळी बदलू शकते, या शक्यतेचा विचार करून पोलिसांनी आधीच कडक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. शहरात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त, सतत गस्त, सीसीटीव्हीद्वारे निरीक्षण, तसेच संवेदनशील मतदान केंद्रांच्या ओळखीचे काम पूर्ण झाले आहे.
नागरिकांना आवाहन
पोलिसांकडून नागरिक आणि कार्यकर्त्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, कोणताही वाद निर्माण होईल अशी कृती करू नये. असमाजकारक वर्तन, बेकायदेशीर मार्गांचा वापर किंवा शांततेत व्यत्यय आणणारी कोणतीही घटना घडल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवावे. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. निवडणूक शांततेत आणि सुरळीत पार पडण्यासाठी पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज असून, लोकशाहीच्या उत्सवाला कुठलेही गालबोट लागू देणार नाही, असा निर्धार पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
