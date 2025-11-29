खालापूरात बाहेरील नेते–कार्यकर्त्यांना प्रवेश बंदी
खालापूरात बाहेरील नेते–कार्यकर्त्यांना प्रवेश बंदी
कडक अंमलबजावणी; ३० नोव्हेंबरनंतर ४८ तास विशेष निर्बंध
खालापूर, ता.२९ (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांच्या निवडणूक प्रचाराची अधिकृत सांगता ३० नोव्हेंबर रोजी होत असून, त्यानंतर मतदारसंघातील शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी बाहेरील नेते आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना नगरपरिषद हद्दीमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ३० नोव्हेंबरच्या सायंकाळी ६ वाजल्यापासून २ डिसेंबरच्या सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत कडक निर्बंध लागू राहणार आहेत.
या कालावधीत नगरपरिषद निवडणुकीसाठीचा प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस २ डिसेंबर असून, मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वीची ‘मॉडेल सायलन्स पिरियड’ काटेकोरपणे पाळण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. निवडणूक प्रचार संपताच बाहेरील राजकीय नेते, पक्षकार्यकर्ते, मिरवणूक अथवा प्रचारासाठी आलेले कार्यकर्ते यांना मतदारसंघात थांबण्यास मनाई असणार आहे. हा नियम मतदारांवर बाहेरून प्रभाव टाकण्याच्या शक्यतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. प्रशासनाने पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र फिरणे अथवा गर्दी करणे यावरही बंदी घातली आहे. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या राजकीय प्रचारावर विशेष लक्ष ठेवले जाणार असून, कोणत्याही प्रकारच्या आचारसंहिताभंगावर तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात शस्त्र बाळगणे पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ एसपीजी किंवा झेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तींना त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना साध्या वेशात, शस्त्र लपवलेल्या स्थितीत घेऊन जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, मतदान केंद्राजवळील १०० मीटर परिसरात कोणतीही व्यावसायिक आस्थापना चालू ठेवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
..................
चौकट
३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६ पासून ते २ डिसेंबर सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मतदारसंघातील रहिवासी नसलेले राजकीय कार्यकर्ते, पक्षप्रचारक, मिरवणुकीतील सहभागी यांना मतदारसंघात उपस्थित राहण्यास मनाई असेल. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचा प्रचार, जनसंपर्क किंवा मतदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न आचारसंहितेचा भंग मानला जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.