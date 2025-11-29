अलिबागमध्ये सायबर गुन्हे साक्षरता शिबिर उत्साहात
सायबर फसवणूक, कायदे व डिजिटल सुरक्षिततेबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
अलिबाग, ता. २९ (वार्ताहर) : अलिबाग येथील ॲड. दत्ता पाटील लॉ कॉलेज, जेएसएम कॉलेज आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायबर गुन्हे साक्षरता व विधी साक्षरता शिबिर नुकतेच पार पडले. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या सायबर गुन्ह्यांविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि डिजिटल सुरक्षिततेबाबत योग्य मार्गदर्शन करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून अलिबाग सायबर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आर. जी. नदाफ उपस्थित होत्या.
शिबिरात मार्गदर्शन करताना निरीक्षक नदाफ यांनी सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगितले. वाढत्या मोबाईल वापरामुळे आणि ऑनलाईल व्यवहारांच्या प्रसारामुळे धोके वाढले असून, मोबाईल अॅप्सच्या अटी-शर्ती काळजीपूर्वक न वाचल्याने अनेक तरुण फसवणुकीचे बळी ठरतात, याची त्यांनी उपस्थितांना जाणीव करून दिली. अज्ञात लिंक, अॅप्स आणि वेबसाइट्स टाळणे, वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि संशयास्पद व्यवहार तत्काळ नोंदवणे याचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले. तरुणवर्ग अधिक प्रमाणात सायबर गुन्ह्यांचे लक्ष्य बनत असल्याचे सांगत विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन केले. यानंतर पोलिस हवालदार राहुल पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना विविध सायबर फसवणुकींची वास्तविक उदाहरणांसह ओळख करून दिली. मोबाईल सिम कार्ड फसवणूक, ई-केवायसी घोटाळे, क्रेडिट-आधार कार्ड फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट, इन्स्टंट लोन अॅप्स तसेच व्हॉट्सअॅप प्रायव्हसी उल्लंघन अशा अनेक प्रकारांबद्दल त्यांनी माहिती दिली. तक्रारीसाठी एनसीआरपी पोर्टलवरील १९३० आणि १९४५ या हेल्पलाइन क्रमांकांचा उपयोग करता येतो तसेच CEIR पोर्टलच्या माध्यमातून चोरी केलेला मोबाईल शोधणे किंवा ब्लॉक करणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिबिरात विधी सहाय्य बचाव पक्ष वकील प्रणालीच्या सहाय्यक ॲड. निलोफर शेख यांनी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अॅक्टमधील सुधारणा याबाबत सविस्तर माहिती दिली. या उपक्रमाचे यशस्वी आयोजन जनता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. गौतम पाटील, उपाध्यक्षा डॉ. साक्षी पाटील, प्राचार्या डॉ. सोनाली पाटील व ॲड. नीलम हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आयक्यूएसी समन्वयक प्रा. नीलम म्हात्रे यांनी केले, तर प्रा. श्वेता पाटील यांनी आभारप्रदर्शन केले.