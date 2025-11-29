काल्हेरसाठी अतिरिक्त २.५ एमएलडी पाणी
काल्हेरसाठी अतिरिक्त २.५ एमएलडी पाणी
भिवंडी, ता. २९ (वार्ताहर) : भिवंडी-ठाणे सीमेवरील झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या काल्हेर गावाची वाढती लोकसंख्या आणि अपुरा पाणीपुरवठा यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे. मुंबई महापालिकेने काल्हेर ग्रामपंचायतीसाठी अतिरिक्त २.५ एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाणीपुरवठा मंजूर केला आहे. श्रीधर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून ही माहिती दिली.
काल्हेर गाव ठाणे शहराच्या जवळ असल्याने या भागात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निवासी संकुल उभी राहिली आहेत, ज्यामुळे गावाची लोकसंख्या लक्षणीय वाढली आहे. अपुरा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन श्रीधर पाटील यांनी कपिल पाटील यांच्याकडे पाणीवाढीसाठी मागणी केली होती. कपिल पाटील यांनी तत्काळ मुंबई पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन जलजीवन मिशनअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी नवी नळजोडणी देण्याची मागणी केली. त्यानंतर श्रीधर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरपंच आश्लेषा पंकज पाटील, उपसरपंच भरत पाटील आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर, तसेच पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांची भेट घेऊन गावाची समस्या समजावून सांगितली. भाजप मंडळ अध्यक्ष श्रीधर पाटील यांनी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
अप्पर वैतरणा जलवाहिनीवरून जोडणी
मुंबई पालिकेने या सर्व परिस्थितीची दखल घेत काल्हेर ग्रामपंचायतीस अप्पर वैतरणा जलवाहिनीवरून नळजोडणी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या नव्या जोडणीमुळे काल्हेर गावास अतिरिक्त २.५ एमएलडी पाणी मंजूर झाले असून, गावातील नागरिकांची पाणी समस्या संपुष्टात येणार असून त्यांना पुरेसे पाणी मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.