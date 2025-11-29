पालघर नगरपरिषदेत चूरशीच्या लढती
पालघर नगरपरिषदेत लढतींची चुरस!
नगराध्यक्षपदासाठी घरत, पिंपळे, म्हात्रे, राऊत आमने-सामने
पालघर, ता. २९ : पालघर नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपद आणि १५ प्रभागांसाठी अत्यंत चुरशीच्या लढती पाहायला मिळत आहेत. शिवसेना (शिंदे गट) विरुद्ध महाविकास आघाडी (ठाकरे गट-काँग्रेस) विरुद्ध भाजप अशी प्रमुख लढत असली तरी, अनेक ठिकाणी अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेच्या उमेदवारांनी समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची केली आहेत.
पालघर नगरपरिषदेमध्ये शिवसेना विरुद्ध महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशी खरी लढत सर्वत्र पाहायला मिळते. मात्र या लढतीत काँग्रेसही आता रिंगणात आली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शहरात चौरंगी लढत असून शिवसेनेचे उत्तम घरत, ठाकरे गटाचे उत्तम पिंपळे, भाजपचे कैलास म्हात्रे तर काँग्रेसकडून प्रीतम राऊत आमने-सामने ताकदिनीशी लढणार आहेत; मात्र खरी लढत घरत, पिंपळे आणि म्हात्रे यांच्यात आहे. त्यात घरत आणि म्हात्रे यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे.
नगरसेवकपदाच्या १५ प्रभागांमध्ये शिवसेना (शिंदे गट), महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात प्रामुख्याने लढत आहे. प्रभाग क्र. २, ६, ७, ९, १० येथे भाजप-शिवसेना-ठाकरे गट यांच्या लढतीत अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. प्रभाग क्र. ४ आणि १३ या प्रभागांमध्ये मनसेने उडी घेतल्यामुळे मनसेचे उमेदवार विजयी उमेदवाराचे भवितव्य ठरवणार आहेत. तर प्रभाग क्र. १३ या गटात सर्वाधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने येथे विजयी उमेदवार अगदी कमी मतांनी निवडून येण्याची शक्यता आहे. प्रचाराला केवळ दोन दिवस शिल्लक असल्याने कोणता पक्ष अधिक जोर लावून मतदारांना आकर्षित करतो, हे मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होईल.
मतदार संभ्रमात
नगरपरिषदेमध्ये १५ प्रभागात पुरुष आणि महिला अशा प्रत्येकी दोन जागांसाठी निवडणूक होत आहे. प्रत्येक प्रभागात नगरसेवकपदासाठी ८ ते १० उमेदवार रिंगणात आहेत. मतदारांना नगराध्यक्ष, महिला नगरसेवक आणि पुरुष नगरसेवक अशा तीन पदांसाठी मतदान करायचे आहे. उमेदवारांची भाऊगर्दी झाल्यामुळे मतदान कोणाला करावे, याबाबत नागरिक संभ्रमात असल्याचे चित्र आहे.
