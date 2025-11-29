मतदार याद्यांच्या हरकतींवर तातडीने कार्यवाही
पालिका कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन; पारदर्शी काम करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश
भिवंडी, ता. २९ (वार्ताहर) ः भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर आलेल्या हरकतींसंदर्भात, निवडणूक विभागातर्फे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन करण्यात आले. अतिरिक्त आयुक्त (निवडणूक) नयना ससाणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. २८) हे मार्गदर्शन पार पडले.
भिवंडी महापालिकेच्या सर्व २३ प्रभागांच्या प्रारूप मतदार याद्या गुरुवारी (ता. २०) प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या याद्यांवर हरकत घेण्यासाठी निवडणूक विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. पालिका आयुक्त अनमोल सागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे आणि उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हरकतींवर कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.
मतदाराचे नाव चुकीने दुसऱ्या प्रभागात समाविष्ट झाले असल्यास, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ती दुरुस्ती करून घ्यावी. यासाठी स्थानिक बी.एल.ओ. (बूथ लेव्हल ऑफिसर) यांची मदत घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण मतदार यादीचे काम पारदर्शी पद्धतीने आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा आमिषाला बळी न पडता, निष्पक्ष पद्धतीने करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
...तर शिस्तभंगाची कारवाई करणार
अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे यांनी स्पष्ट केले, की अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
