योगीधाम परिसरातून शहाड स्टेशन रोड परिसरात जाण्यासाठी पादचारी पूल बांधण्याची भाजपाची मागणी
शहाड-योगीधाम दरम्यान नवा पादचारी पूलाची मागणी
भाजपचे शहर अभियंत्याला पत्र
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : योगीधाम परिसरातून शहाड स्थानक रस्ता परिसरात जाण्यासाठी पादचारी पूल बांधण्याची मागणी भाजपच्या नवीन मंडळ कल्याण शहर उपाध्यक्षा पुष्पा रत्नपारखी यांनी पालिका शहर अभियंता अनिता परदेशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कल्याण पश्चिमेतील घोलप नगर, योगीधाम, कैलास गार्डन, गुरु आत्मन परिसरात मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंग तयार झाल्या असून यामुळे रहदारी वाढली आहे. या परिसरातून मुरबाड आणि शहाडला जाण्यासाठी सध्या एक उड्डाणपूल असून त्यावर अवजड वाहने, लांब पल्ल्याच्या बसेस, लहान गाड्या, दुचाकींची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरु असते. याच रहदारीयुक्त पुलावरून, शहाड स्थानाकाला जाण्यासाठी रेल्वे प्रवासी, शाळकरी मुले, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी व इतर नागरिक पायी प्रवास करत असतात.
परिसरात एकच पादचारी पुल असल्याने मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. यामुळे आणखी एक पादचारी पूल निर्माण होणं आवश्यक असल्याचे पुष्पा रत्नपारखी यांनी म्हंटले आहे. अमृत धामपासून शहाडला अंबर हॉटेल किंवा डीएड कॉलेज जवळ किंवा शक्य असेल तिथे हा पूल निर्माण करण्याबद्दल विचार करता येऊ शकेल. हा पादचारी पूल निर्माण झाल्यास शहाड व कल्याण पश्चिमचा परिसर जोडला जाईल, अशी माहिती पुष्पा रत्नपारखी यांनी दिली.