पालिका निवडणुकांसाठी प्रशासन सज्ज
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तयारीचा सखोल आढावा
अंबरनाथ, ता. २९ (वार्ताहर) : आगामी २ डिसेंबरला होणाऱ्या अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी शनिवारी निवडणुकीच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला.
आढावा बैठकीची सुरुवात अंबरनाथ नगरपालिकेत झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयानंद शर्मा आणि सहाय्यक अधिकारी उमाकांत गायकवाड, अमित पुरी यांच्यासोबत महत्त्वाची चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी कल्याण-कर्जत मार्गावरील महात्मा गांधी शाळेत तयार करण्यात आलेल्या स्ट्राँग रूमची प्रत्यक्ष पाहणी केली. मतदान सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलिस, महसूल आणि नगरपालिका प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सुरक्षा व्यवस्था
दोन्ही शहरांत एक हजाराहून अधिक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात राहणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी सुमारे अडीच हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मागील निवडणुकांमध्ये संवेदनशील ठरलेल्या केंद्रांची यादी तयार करून त्या ठिकाणी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.
‘स्वीप’मार्फत जनजागृती
मतदानाचा टक्का वाढवण्याच्या उपक्रमांतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि नगरपालिका यांच्यामार्फत जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात आहे. निवडणूक आयोगाने प्रचारासाठी १ डिसेंबरला रात्री १० वाजेपर्यंत परवानगी दिली आहे. त्याचे उमेदवारांनी काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे नागरिकांना आवाहन
डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे, की नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करावे आणि कोणत्याही दबावाला वा प्रलोभनाला बळी पडू नये. मतदान प्रक्रिया शांततेत, पारदर्शकतेत आणि शिस्तीत पार पडावी, यासाठी सर्व यंत्रणा दक्ष असून जनतेनेही सहकार्य करावे.
