टीएमटी बसच्या इंजिनला आग
टीएमटी बसच्या इंजिनला आग
१५ दिवसांतील दुसरी घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : वर्तकनगर येथून ठाणे स्थानकाच्या दिशेने निघालेल्या टीएमटी बसच्या इंजिनजवळ आग लागण्याची घटना घडली. बसचालकाने प्रसंगावधान राखत बस बाजूला घेऊन सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. गेल्या पंधरा दिवसांतील टीएमटी बसला आग लागण्याची ही दुसरी घटना आहे.
शनिवारी (ता. २९) रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास (एमएच ०४ एच वाय १७५७) या क्रमांकाची बस वर्तकनगर येथून ठाणे स्थानकाकडे जात असताना सिंघानिया हायस्कूलसमोर आली. त्या वेळी बसचालक महेश ऐरूणकर आणि वाहक बबन मुसगुसे यांना मागील इंजिनमधून धूर येत असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी त्वरित बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली आणि तातडीने सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवले.
या घटनेची माहिती मिळताच ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने तातडीने अग्निशमन दलाच्या जवानांना घटनास्थळी पाठवले. जवानांनी काही मिनिटांतच आगीवर नियंत्रण मिळवले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, अशी माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली आहे. आग लागली त्या वेळी बसमध्ये नेमके किती प्रवासी होते, हे समजू शकले नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.