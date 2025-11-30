ठाण्यात १५ पथकांची अंतिम टक्कर
ठाण्यात १५ पथकांची अंतिम टक्कर
सामाजिक जाणीव जागृतीसाठी पथनाट्यांची अंतिम फेरी ३ डिसेंबरला
ठाणे, ता. ३० (बातमीदार) : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक भान व जबाबदार नागरिकत्वाची जाणीव दृढ करण्याच्या उद्देशाने ठाणे पोलिस आयुक्तालय आणि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या पथनाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी बुधवारी (ता. ३) रंगणार आहे. डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहातील मिनी थिएटरमध्ये सकाळी ८ ते दुपारी २ या वेळेत ही अंतिम फेरी पार पडणार असल्याची माहिती ठाणे शहर वाहतूक उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी दिली.
ठाणे शहर वाहतुक शाखेच्या वतीने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा, सायबर गुन्हे प्रतिबंध, व्यसनमुक्ती आदी सार्वजनिक हिताचे विषय सर्जनशीलतेने सादर करण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ ठरणाऱ्या पथनाटय स्पर्धा सप्टेंबर-२०२५ या महिन्यात ठाणे जिल्ह्यातील ३३ महाविद्यालयांमध्ये ही पथनाट्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या उपक्रमात ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी आणि भाईंदर येथील एनएसएस युनिट्सनी उत्साहाने सहभाग घेतला. एकूण ३५५ विद्यार्थ्यांनी या मोहिमेत भाग घेतला. प्राथमिक फेरीतून १५ पथकांमधील अंतिम स्पर्धा बुधवार होणार असून त्यात ठाणे-डोंबिवलीचे तीन, कल्याणचे तीन, उल्हासनगरचे तीन, भिवंडीचे तीन आणि भाईंदरच्या तीन पथकांचा समावेश आहे. विजेत्या पहिल्या तीन संघांना ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि आकर्षक रोख पारितोषिके दिली जाणार असून उर्वरित १२ पथकांना सहभाग प्रमाणपत्राने गौरविण्यात येणार आहे.
अंतिम स्पर्धेतील पथनाट्यांचे जिल्ह्यातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सादरीकरण
अंतिम फेरीतील सर्व १५ पथनाट्ये ठाणे जिल्ह्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विशेष सादरीकरणाद्वारे दाखवण्यात येणार आहेत. यामुळे रस्ता सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षिततेसंबंधी जनजागृती अधिक व्यापक प्रमाणात होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य, सर्जनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकीचा अनुभव घेण्यासाठी नागरिकांनी स्पर्धेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन वाहतूक उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी केले.
