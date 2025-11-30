थकबाकीसह पाणीपट्टी भरणार्यांना सुट
थकबाकीसह पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना सूट
दंड, व्याज होणार माफ; ठाणे महापालिकेची अभय योजना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः दंडात्मक कारवाई करूनही पाणीपट्टी वसुलीत तूट येत असल्यामुळे ठाणे महापालिकेने अखेर अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार चालू बिलासह थकबाकी भरल्यास दंड व व्याजाची रक्कम १०० टक्के माफ करण्याचे पालिकेने जाहीर केले आहे. ही सवलत १ डिसेंबर ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मिळणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ठाणे महापालिका रोज ५९० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा शहराला करते. यासाठी पालिका वर्षाला २५० कोटी रुपये इतका खर्च उचलते. मात्र प्रत्यक्ष पाणीपट्टी वसुलीत दरवर्षी गळती लागलेली दिसते. १०० कोटींची वसुली करताना प्रशासनाचा घाम निघतो. त्यामुळे मध्यंतरी पाणी बिल थकवणाऱ्यांविरोधात पालिकेने धडक मोहीम उभारून नळजोडणी खंडित केली होती. त्यातून उत्पन्नवाढीला किंचित दिलासा मिळाला. पण आता आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई शिथिल झाली आहे. त्यात पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मार्चपर्यंत थकबाकीदारांना अभय दिले आहे.
बिल भरणारे वंचित
ही अभय योजना १ डिसेंबर ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत लागू राहील. या योजनेचा लाभ घेऊन थकीत व चालू पाणी देयकाची रक्कम पूर्णपणे भरून त्यावरील प्रशासकीय आकारामध्ये १०० टक्के सूट मिळणार आहे. मात्र या धोरणात्मक निर्णयापूर्वी ज्या घरगुती पाणीबिलधारकांनी देयके जमा केली असतील, अशांना ही सवलत योजना लागू असणार नाही. ही योजना व्यावसायिक संयोजनधारकांना लागू असणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
३१ मार्चनंतर धडक कारवाई
अभय योजनेनंतरही पाणीपट्टी थकवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत नळ संयोजन खंडित करणे, मीटर रूम सील करणे व पंप जप्ती अशी कारवाई होईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रभाग समिती स्तरावर माहिती फलक लावण्यात यावेत आणि ही योजना प्रभावीपणे राबवावी, अशी सूचना आयुक्तांनी केली आहे.
