रविवार ठरला ‘प्रचारवार’
वाडा, ता. ३० (बातमीदार) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदान मंगळवारी (ता. २) होत आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. आज (ता. ३०) रविवार असल्याने नोकरदारवर्गाला सुट्टी असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचार फेरी काढली, तर काही उमेदवारांनी घरोघरी जात प्रचार केला. नोकरदारवर्गाच्या साप्ताहिक सुट्टी असल्याने उमेदवारांनी भेटी घेत आपल्यालाच मतदान करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे रविवार हा ‘प्रचारवार’ ठरला.
आज रविवारमुळे कार्यालयांना सुट्टी असल्याने मतदार घरी असतात. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी घरोघरी जाऊन प्रचारास प्राधान्य दिले. प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीचा हा शेवटचा रविवार असल्याने मतदारांशी थेट भेटून त्यांच्याशी संवाद साधला. रविवारी सर्वच कुटुंबांतील सदस्य एकत्र भेटणार असल्याने ही संधी उमेदवारांनी सोडली नाही. सर्वच पक्षांनी आज जोरदार प्रचार केला. अनेक प्रभागांत रिक्षावर ध्वनिक्षेपक लावून प्रचार करताना दिसून येत होता. आपल्या निशाणीवर शिक्का मारण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. गावखेड्यांतील संबंधित पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते वाडा शहरात येऊन आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करताना दिसून येत होते. दरम्यान, प्रचारात लहान मुलेही उतरल्याने प्रचाराला रंगत आली होती.
निवडणूक चिन्ह पोहोचविण्यासाठी उमेदवारांची धडपड
आपापले निवडणूक चिन्ह घरोघरी पोहोचविण्यासाठी अपक्ष उमेदवारांनी उन्हाची पर्वा न करता मतदारांना साकडे घातले. पहाटेपासूनच मॉर्निंग वॉक आणि रॅलीमध्ये उमेदवारांसोबतच पक्षीय उपरणे घातलेले गर्दीचे लोंढे गल्लोगल्लीत दिसत होते. निवडणूक चिन्ह मतदारांना समजून सांगताना प्रत्येक उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते व्यग्र असल्याचे दिसून आले.
शहर परिसरात दुचाकी रॅली
राज्यात आज प्रचाराचा ‘सुपरसंडे’ रोड शो, दुचाकी रॅली आणि मतदारांच्या भेटीगाठी आणि वाटाघाटींनी गाजला. शहर परिसरातही सकाळपासून विविध पक्षांचे कार्यकर्ते पक्षाचा झेंडा दुचाकीला लावून रस्त्यावर आले, तर वरिष्ठ नेते जीप व इतर चारचाकी वाहनांतून उमेदवारांच्या प्रचारासाठी जनतेला विनवणी करताना दिसत होते. उद्या (ता. १) प्रचाराचा अंतिम दिवसही दुचाकी रॅली आणि भेटीगाठी, चौक सभा, रोड शोने समाप्त होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.