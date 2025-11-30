पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकसाठी पालघर पोलीस दल सज्ज
पालघर, ता. ३० (बातमीदार) : जिल्ह्यातील तीन नगरपरिषद व एक नगरपंचायत च्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार आहेत व ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे या काळात अनुसूचित प्रकार घडू नये, त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनानुसार परवानाधारकांची अग्निशस्त्रे जमा करण्यात आली असून. निवडणूक व मतमोजणी या दिवशी पोलीस चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे
निवडणुकीच्या काळात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून परवानाधारकांकडून अग्नी शस्त्रे जमा पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहेत डहाणू नगरपरिषद हद्दीतील ४७, जव्हार नगर परिषद हद्दीतील २७, व वाडा नगरपंचायत हद्दीतील १२३, तसेच पालघर नगर परिषदेतील ११८ पैकी ११४, परवानाधारक यांची शस्त्रे जमा असून उर्वरित चार परवानधारकांना खेळाडू व संरक्षणाचे कारणावरून सूट देण्यात आली आहे.
पालघर पोलिस अधीक्षक यतीन देशमुख यांनी मतदारांना शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आणि जास्तीत जास्त मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.
बंदोबस्त
मतदान आणि मतमोजणी शांततेत पार पाडण्यासाठी पालघर पोलिस दलाकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. यामध्ये पोलिस अधीक्षक, अप्पर पोलिस अधीक्षक, ८ उपविभागीय पोलिस अधिकारी, ३६ पोलिस निरीक्षक, ४२४ सहायक पोलिस निरीक्षक, २४० पोलिस अमलदार तसेच होमगार्ड आणि राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्यांचा समावेश आहे.