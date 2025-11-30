खोपोलीच्या समस्यांचे खापर प्रशासनावर
विकास आराखड्यातील घोटाळा; एककल्ली निर्णय प्रक्रियेवर तटकरेंचा सवाल
खालापूर, ता. ३० (बातमीदार) ः खोपोली शहरातील वाढत्या समस्या, असंघटित प्रशासन आणि थांबलेल्या विकासकामांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी स्थानिक आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यावर थेट आरोपांची झोड उठवली आहे. खोपोली नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित प्रचारसभेत शहरातील प्रशासन पूर्णपणे आमदारांच्या मर्जीप्रमाणे चालवले गेले असून, सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
कोरोना काळात रखडलेल्या निवडणुकीनंतर खोपोली नगरपरिषद प्रशासकाच्या अखत्यारीत गेली. यावेळी आमदारांनी आपल्या पसंतीचे अधिकारी नेमून नगरपरिषदेचा कारभार एककल्ली पद्धतीने चालवला, असा आरोप तटकरे यांनी केला. विकास आराखडा तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिकांना विश्वासात न घेता केवळ काही निवडकांना सोईस्कर असा आराखडा मंजूर करण्यात आला, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. या सभेत परिवर्तन आघाडीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार सुनील पाटील आणि युतीतील शिंदे गटाचे कुलदीपक शेंडे यांच्यात मुख्य लढत दिसत असली तरी दुसऱ्या बाजूला तटकरे कुटुंबाविरुद्ध आमदार महेंद्र थोरवे पूर्ण ताकदीने उभे आहेत, असे चित्र असून राजकीय वातावरण तापले आहे. यावेळी खासदार तटकरे म्हणाले, भयमुक्त आणि नियोजनबद्ध खोपोलीची आम्ही हमी देतो. सत्ता मिळाल्यानंतर विकास आराखड्यातील घोटाळा बाहेर काढू आणि जनतेला खरी माहिती देऊ. तसेच शहरातील ठप्प झालेले विकासकामे गतिमान करण्यासाठी सुजाण निर्णय घ्यावा, असे आवाहन तटकरे यांनी केले.
