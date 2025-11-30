मुरूडची संस्कृतिसाठी बेताल लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवा
मुरूडची संस्कृतिसाठी बेताल लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवा
खासदार सुनील तटकरे यांची विरोधकांवर जाहीर सभेत टीका
मुरूड, ता. ३० (वार्ताहर) ः शांत, सांस्कृतिक वारसा लाभलेले आणि ऐतिहासिक परंपरेसाठी ओळखले जाणारे मुरूड शहर आज नव्या राजकीय वातावरणात सज्ज झाले आहे. नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जाहीर सभेत खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रभावी भाषण करत नागरिकांना विकास आणि संस्कृतीची दिशा जपणारी सत्ता निवडण्याचे आवाहन केले.
शहरात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे अस्थिरता निर्माण होऊ शकते असे नमूद करत, ज्यांच्यावर असंख्य गुन्हे दाखल आहेत, ज्यांचे संपूर्ण आयुष्य न्यायालयीन प्रक्रियेत गेले, अशा बेताल लोकांना मुरूड नगरपरिषदेची सत्ता देऊ नका, असा कठोर इशारा त्यांनी दिला.
ही सभा नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आराधना दांडेकर तसेच त्यांच्या पॅनलच्या प्रचारार्थ आयोजित करण्यात आली होती. व्यासपीठावर अलिबाग-मुरूड विधानसभा अध्यक्ष अमित नाईक, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन मनोज भगत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुबोध महाडिक, जिल्हा उपाध्यक्ष मंगेश दांडेकर, तालुका अध्यक्ष फैरोज घलटे तसेच सर्व उमेदवार उपस्थित होते.
विकासकामांवर थेट प्रश्न
सभेत बोलताना तटकरे यांनी बारशीव रस्त्यावर १२ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या संरक्षक भिंतीचा उद्देश काय? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच रेवस–कारंजा पुलाचे काम थांबण्यामागील कारण पत्रकारांनी आमदारांकडून विचारावे, अशी टीकेची धार अधिक तीक्ष्ण केली.
.............
पर्यटन महोत्सव आणि किनाऱ्याचे सौंदर्यीकरण
मुरूड शहराला पर्यटनक्षेत्रात उंचीवर नेण्याची हमी देताना, नगरपरिषद आमच्या ताब्यात द्या, श्रीवर्धनपेक्षा अधिक आकर्षक पद्धतीने समुद्रकिनाऱ्याचे सौंदर्यीकरण करून पर्यटकांचा ओघ वाढवू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भविष्यात मोठ्या पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्याचेही संकेत त्यांनी दिले.
.................
‘कोळी भवन’सह २४ विकास प्रकल्पांचे आश्वासन
महिलांसाठी स्वतंत्र ‘कोळी भवन’ उभारण्याचा संकल्प, तसेच मुरूड शहरातील २४ प्रस्तावित कामे तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे अभिवचन खासदारांनी मंचावरून दिले. अलिबाग नगरपरिषदेत पॅनल उभे न करू शकणाऱ्यांकडून विकासाची अपेक्षा ठेवू नये, असा टोला लगावत शाश्वत विकास आमचा प्रमुख उद्देश आहे, असे ते म्हणाले.
.................
रस्त्यांचा ‘व्यवसाय’ नको
शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि विलंबित कामांवर भाष्य करताना, रस्ते हे प्रवास सुलभ करण्याचे साधन, व्यवसाय करण्याची जागा नाही, अशी टीका त्यांनी आमदारांकडे निर्देशित केली.
मुरूड शहरातील नागरिकांनी या सभेला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती लावून प्रचारसभेला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद दिला. घड्याळ किंवा मशाल कोणतेही चिन्ह असो, आपल्या उमेदवारांना प्रचंड बहुमत द्या, असे आवाहन शेवटी तटकरे यांनी केले.