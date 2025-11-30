पेण नगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
पेण नगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
२ डिसेंबरला मतदान, ३ डिसेंबरला केईएस हायस्कूलमध्ये मतमोजणी
पेण, ता. ३० (वार्ताहर) ः आगामी पेण नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबरला पार पडणार असून, ३३ हजार ८७५ मतदार आपल्या मताधिकाराचा वापर करणार आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी तीन उमेदवार तर नगरसेवकांच्या १८ जागांसाठी एकूण ४६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरात १२ प्रभागांत ४१ मतदान केंद्रे उभारण्यात येत असून, सर्व केंद्रांवर आवश्यक सुविधा, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि सुरक्षेची तयारी पूर्ण झाली आहे.
यासोबतच राखीव पथक, उड्डाण पथक आणि पोलिस प्रशासन तैनात ठेवण्यात आले आहे. ३ डिसेंबरला पेण केईएस हायस्कूलमध्ये मतमोजणी पार पडणार असल्याने त्या ठिकाणीही निवडणूक विभागाकडून काटेकोर तयारी सुरू आहे. मतमोजणीच्या दिवशी परिसरात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार असून, मतमोजणी प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कक्षांची निर्मिती पूर्ण झाली आहे.
मतदानाचा टक्का वाढावा आणि नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करावे, यासाठी निवडणूक प्रशासनाने यापूर्वी जनजागृती मोहीम, बाइक रॅली, पथनाट्ये यांसारख्या उपक्रमांद्वारे वातावरण निर्मिती केली. या मोहिमांमध्ये पेण प्रायव्हेट हायस्कूल, ज्युनियर कॉलेज, सार्वजनिक विद्यामंदिर, नगरपालिका शाळा तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेत सहभाग नोंदवला. दुसरीकडे पोलिस प्रशासनाने शहरात रूट मार्च व दंगाकाबू प्रात्यक्षिके सादर करून शांतता आणि सुव्यवस्थेचा संदेश दिला.
लोकशाही बळकट करण्याचे आवाहन
दरम्यान, निवडणुकीदरम्यान संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३च्या कलम १६३ नुसार मनाई आदेश जारी केले आहेत. मतदान संपेपर्यंत निर्धारित वेळेच्या ४८ तास आधीपासून हा आदेश लागू राहणार असून, मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर परिसरात संपर्क साधनांवर बंदी राहील. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा पेणचे तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांनी नागरिकांना शांततेत, निर्भयपणे मतदान करून लोकशाही बळकट करण्याचे आवाहन केले आहे.
