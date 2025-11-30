पालघर नगर परिषदेची अंतिम प्रचाराची रणधुमाळी सुरू;
मुंबई

पालघर नगर परिषदेची अंतिम प्रचाराची रणधुमाळी सुरू;

Published on

पालघर नगर परिषदेची अंतिम प्रचाराची रणधुमाळी सुरू
पालघर, ता. ३० (बातमीदार) : पालघर नगरपरिषदेसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल. मतदानासाठी फक्त दोन दिवस उरले असून, प्रचाराची मुदत सोमवारी (ता. १) रात्री १० वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. रविवारची सुट्टी असल्याने उमेदवार घरोघरी भेटी, रॅली आणि समाज माध्यमांद्वारेही प्रचार करत आहेत.
भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या प्रचारसभांमुळे दोन्ही पक्षांमध्ये थेट लढत आहे. याशिवाय उद्धव ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि काँग्रेसचे उमेदवारही रिंगणात असल्याने निवडणूक अटीतटीची झाली आहे. सर्व पक्षांकडून मोठी आश्वासने दिली जात आहेत, पण मतदारांचा त्यावर विश्वास नसल्याचे चित्र आहे. प्रचारादरम्यान काही प्रभागांमध्ये रात्रीच्या वेळी किरकोळ हाणामारीचे प्रकार घडले असून, एकमेकांच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com