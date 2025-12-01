अंबरनाथला ''टेम्पल सिटी'' बनवणार
अंबरनाथला ‘टेम्पल सिटी’ बनवणार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
अंबरनाथ, ता. १ (वार्ताहर) : शहराला ‘टेम्पल सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शहरातील प्रसिद्ध प्राचीन शिवमंदिराचा विकास काशी विश्वधाम कॉरिडॉरच्या धर्तीवर करण्यात येत आहे. यामुळे अंबरनाथ धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपास येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता. २९) रात्री अंबरनाथ पश्चिम येथील गावदेवी मंदिराजवळ आयोजित पक्षाच्या जाहीर सभेत ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शिवसेना आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ‘शिवमंदिर फेस्टिव्हल’च्या माध्यमातून शिवमंदिराला नवी ओळख मिळवून दिली आहे. या मंदिराच्या विकासासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना येत्या ३ डिसेंबर रोजी आपलाच विजय होणार असल्याने विजयाच्या तयारीला लागण्याचे आवाहन केले. या सभेला कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार मनीषा वाळेकर, शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लाडकी बहीण योजना
मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ कधीही बंद होणार नाही. विरोधक या योजनेबाबत जाणूनबुजून अफवा पसरवत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आगामी प्रकल्प
शिवसेनेच्या कार्यकाळात शूटिंग रेंज, मेडिकल कॉलेज, क्रीडा संकुल, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, पाणीपुरवठा योजना आणि यूपीएससी सेंटर यांसारख्या योजना राबवल्या. यापुढे मल्टी-पार्किंग, मेट्रो आणि सॅटिससारखे प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.