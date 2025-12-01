५१ हजार दिव्यांचा झगमगाट
५१ हजार दिव्यांचा झगमगाट
दादासाहेब लिमयेंच्या जयंतीनिमित्त दीपोत्सव
पनवेल, ता. १ (बातमीदार)ः सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक शिक्षण महर्षी दिवंगत दादासाहेब लिमये यांच्या ११६ व्या जयंतीनिमित्त कळंबोलीच्या सुधागड विद्यासंकुलात भव्य दीपोत्सव करण्यात आला. या वेळी ५१ हजार दिव्यांनी आदरांजली वाहण्यात आली.
कार्यक्रमात ‘वंदे मातरम्’ गीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल विशेष गौरव करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी मिळून दिव्यांच्या सहाय्याने भारताचा नकाशा आणि ‘वंदे मातरम्’ शब्दाची सुंदर रचना साकारली. देशभक्तीचे वातावरण निर्माण करणारा हा क्षण उपस्थितांना थक्क करून गेला. सुधागड हायस्कूलचे प्राचार्य राजेंद्र पालवे यांच्या संकल्पनेतून हा दीपोत्सव साकारण्यात आला. या कार्यक्रमाला पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक विजय खानावकर, माजी विद्यार्थी अजय सूर्यवंशी, विद्यालयाच्या उपमुख्याध्यापक अनिता पाटील, ज्युनियर कॉलेजचे उपप्राचार्य संजय पाटील, हिंदी माध्यम विभागाचे दीक्षित सर, पर्यवेक्षक, शिक्षक आणि कळंबोलीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
