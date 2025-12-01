अॅड. मनोज भुजबळ यांना पराभवाचा धक्का
पनवेल, ता. १ (बातमीदार)ः पनवेल बार असोसिएशनवर अनेक वर्षे वर्चस्व राखणारे विद्यमान अध्यक्ष ॲड. मनोज भुजबळ यांना यंदा निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. कारण भुजबळ यांचे प्रतिस्पर्धी ॲड. रत्नदीप पाटील यांनी ५३६ मतांसह विजय मिळवला आहे.
पनवेल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असून, वकील समुदायात त्यांचा ठसा कायम राहिला आहे. माजी नगरसेवक म्हणून त्यांनी पनवेल पालिकेत काम पाहिले असून, भाजप ओबीसी सेलमध्ये जिल्हा पातळीवरील नेतृत्व सांभाळले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ॲड. रत्नदीप पाटील यांनी भुजबळ यांना थेट आव्हान दिले. सुरुवातीपासून पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेटीगाठींमधून मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत उमेदवारीची छाप पाडली. त्यांच्या शांत, विचारपूर्वक आणि संयमी प्रचारशैलीमुळे अनेक तरुण वकिलांनी त्यांना पाठिंबा दिला. महत्त्वाचे म्हणजे, बार असोसिएशनचे राजकारण स्थानिक राजकीय समीकरणांशी जोडल्याने निकालांचा परिणाम राजकीय घडामोडींवरही होऊ शकतो, अशी चर्चा वर्तुळात रंगली आहे.
