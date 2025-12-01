जनजागृती जिल्हास्तरीय भव्य रॅलीचे
जिल्हास्तरीय रॅली उत्साहात
साकेत महाविद्यालयात ९०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) ः साकेत महाविद्यालयात ध्यान आणि शाकाहार जनजागृतीपर जिल्हास्तरीय रॅली पार पडली.
साकेत कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना व मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही रॅली शुक्रवारी (ता. २८) आयोजित करण्यात आली होती.
या रॅलीचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये होणारा ताण कमी करणे, एकाग्रता वाढवणे, भावनिक संतुलन राखणे, शारीरिक आरोग्य सुधारणे हा आहे. या रॅलीत ठाणे जिल्ह्यातील २० महाविद्यालय सहभागी झाले होते. बी. के. बिर्ला महाविद्यालय, कमलादेवी महाविद्यालय, मॉडेल महाविद्यालय, डी. ए. व्ही. महाविद्यालय, साळवी महाविद्यालय, भारत कॉलेज, सेवासदन महाविद्यालय, के. एम. अग्रवाल महाविद्यालय, एस. आय. एस. महाविद्यालय अशा विविध महाविद्यालयातील ९०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
या रॅलीत मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसायटीचे रामबाबू यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना मेडिटेशन करणे का गरजेचे आहे ते विद्यार्थ्यांकडून प्रात्यक्षिक स्वरूपात करून घेतले. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे जिल्हा समन्वयक प्रा. जीवन विचारे, साकेत ज्ञानपीठाच्या सीईओ शोभा नायर, मॉडेल महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. सिरीन गोसावीच थॉमस, डॉ. बिजू प्रसिना, पिवळी भट्टाचार्य, ममता सिंग, विद्याप्रकाश मोरया उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.