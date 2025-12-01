शेकडो युवकांचा शिवसेनेत पक्षप्रवेश
पनवेल (बातमीदार)ः कळंबोली येथील मार्गदर्शनाखाली प्रभाग क्रमांक सातमधील शेकडो युवकांनी शिवसेनेचा भगवा खांद्यावर घेतला. पनवेल परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेत पक्षप्रवेश सुरू आहेत. जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली मागील काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर पक्षप्रवेश होत आहेत. आगामी पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने शिवसेनेला बळकटी देत असल्याचे बोलले जात आहेत. कळंबोलीत शिवसेनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुणांनी प्रवेश करून पक्षाची ताकद अधिक सक्षम केली. कळंबोली शहर संघटक श्रीकांत फाळके यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनातून प्रभाग क्रमांक सातमधील अनेक उत्साही तरुणांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे उपतालुका संघटक महेंद्र पवार, कळंबोली शहरप्रमुख तुकाराम सरक, शहर संघटक श्रीकांत फाळके, उपशहर प्रमुख आनंदा माने, संजय शेडगे, दीपक कोडावते, सुमित सूर्यवंशी, श्रीकांत कदम, कुमार नलावडे, रंजीत फडतरे उपस्थित होते.
