मतदानासाठी पालघरवासीय सज्ज
पालघर, ता. १ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील तीन नगर परिषदांसह एका नगर पंचायतीच्या सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांसाठी उद्या (ता. २) मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत एकूण एक लाख १६ हजार ६६० मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण १२५ केंद्रांवर मतदान होणार आहे. या मतदान केंद्रांवर मतदान पथक आज (ता. १) रवाना झाली आहे.
भाजप व शिवसेना शिंदे गटामध्ये युती न झाल्यामुळे या दोन्हीही पक्षांनी प्रचारासाठी आपले शक्तिप्रदर्शन मोठ्या प्रमाणात केले आहे. प्रचारासाठी एकंदरीत मतदार कमी, पण परिसरातील इतर गावातील किंवा शहरातील प्रचारासाठी खास निमंत्रित करून जनशक्तीचे प्रदर्शन करून दाखविले. आजपर्यंत प्रचाराची रणधुमाळी सुरूच आहे. एकंदरीत किरकोळ प्रकार वगळता कुठेही मोठ्या प्रकारचा अनुचित प्रकार घडला नाही. एकंदरीत शांततेत प्रचार सुरू होता. मतदान शंभर टक्के व्हावे, यासाठी प्रशासनानेही मोठी आघाडी घेतली होती, मात्र किती यश येते, हे मतदानानंतरच समजणार आहे.
बुधवारी मतमोजणी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पालघर नगर परिषद प्रभाग १ ब आणि वाडा नगर पंचायत प्रभाग १२ येथील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. तथापि नगराध्यक्षपदाची निवडणूक, तसेच इतर सर्व प्रभागांतील सदस्यपदांची निवडणूक पूर्वानुसार होणार असल्याची माहिती निवडणूक प्रशासनाने दिली आहे. त्याचबरोबर मतमोजणी बुधवारी (ता. ३) होणार आहे.
संस्था मतदार
पालघर नगर परिषद ५५,७२७
डहाणू नगर परिषद ३८,६९३
जव्हार नगर परिषद ९,३४७
वाडा नगर पंचायत १२,८९३
