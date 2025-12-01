रस्त्यावर डेब्रिजचे ढीग
रस्त्यावर डेब्रिजचे ढीग
भिवंडी, ता. १ (वार्ताहर) : भिवंडी पालिका क्षेत्रात आयुक्त तथा प्रशासक अनमोल सागर यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर १७ नोव्हेंबरपासून अंजूरफाटा ते कल्याण नाक्यादरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू झाले. या कारवाईत शेकडो वाणिज्य व निवासी मालमत्ता तोडण्यात आल्या असून या संपूर्ण रस्त्यावर डेब्रिजचे ढीग साचले आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
मागील १३ दिवसांच्या तोडकामानंतर रस्त्यालगत डेब्रिजचे ढीग साचल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. रस्त्यालगतच्या अस्तित्वात असलेल्या गटारांमध्ये डेब्रिज पडल्याने ते बुजले आहेत. गटारे बुजल्यामुळे अनेक ठिकाणी सांडपाणी रस्त्यावर आले आहे. तसेच सांडपाणी साचल्यामुळे परिसरात डासांचा उपद्रव वाढला आहे. डेब्रिजच्या ढिगाऱ्यांमुळे सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून आता रुंदीकरण झालेल्या रस्त्यावरील डेब्रिज कधी उचलणार आणि रस्ते कधी बनणार, असा सवाल विचारला जात आहे.
पालिका प्रशासनाने डेब्रिज उचलण्याचे काम सुरू केले आहे. पालिकेकडून या भागात दोन जेसीबी आणि चार डम्परच्या मदतीने डेब्रिज उचलले जात आहे. हे डेब्रिज पालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर टाकले जात आहे. शहर विकास विभागाचे प्रमुख समीर जावरे यांनी लवकरच सर्व डेब्रिज उचलून घेण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे.
आयुक्त अनमोल सागर यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला न जुमानता अंजूरफाटा ते कल्याण नाक्यादरम्यानचे ३६ मीटर रुंदीचे रस्ता रुंदीकरण पूर्ण केल्याबद्दल भिवंडीकर नागरिकांनी प्रशासनाचे अभिनंदन केले आहे. यानंतर आता नागरिकांचे लक्ष कल्याण नाका ते टेमघर साईबाबा मंदिर (मेट्रो मार्गाच्या परिसरातील), कल्याण नाका ते वंजारपट्टी नाका परिसरातील रस्त्यांवरील रुंदीकरणाकडे लागले आहे.
पालिका प्रशासन अंजूरफाटा ते कल्याण नाक्यादरम्यान रस्ता रुंदीकरण करून थांबणार नाही. कल्याण नाका ते वंजारपट्टी नाका व साईबाबा टेमघर रस्त्यावरसुद्धा लवकरच सर्वेक्षण पूर्ण करून कायदेशीर प्रक्रिया राबवून रस्ता रुंदीकरण कामाला गती दिली जाणार आहे. यामुळे शहर विकासाला चालना मिळणार असल्याने नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
- अनमोल सागर, आयुक्त, महापालिका
